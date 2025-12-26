鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-26 18:32

2025 年進入倒數，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增成為可預期挑戰，電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 今年皆結合 AI 備戰，確保跨年熱區網路不中斷。

中華電信預估，2026 跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保影音串流穩定及社群分享即時不中斷，啟動跨年專案，完成網路超前部署。

中華電信針對全台 18 處指標性跨年活動熱區，運用愛立信 ENIP 行動網路智能平台，結合生成式 AI 技術，強化網路效能疏導訊務，同時引進諾基亞最新型 AirScale Radio 系列基地台，結合高容量載波聚合 (CA) 及大規模天線陣列等關鍵技術，即時分散跨年倒數瞬間的突發性高流量。

此外，中華電信同步啟動多層次備援架構，除預先擴充超過千座最新型高效能 4G/5G 基地台，並搭配超過 170 支新型窄頻天線外，也增設 150 處臨時站點及調度超過 30 部行動基地台車進駐重點活動區域，提升跨年網路容量近 40%。

台灣大則導入自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，透過 AI 即時監測人流與網路負載、提前強化熱點容量配置，動態進行流量分流與網路參數最佳化，以降低尖峰時段雍塞風險。另外，搭配 Nokia MantaRay Son 自動化平台，加速基地台即時優化與修復，確保通訊穩定、降低發射功率與能耗。

台灣大也調度 68 台各式行動通訊車，進駐全台 38 處跨年活動與熱門景點，運用 5G NRCA 技術，結合 100MHz 3.5GHz 頻寬與新世代設備，整體網路容量較平日提升 1.4 倍，熱區網路處理效能提升 80%，上傳能力提升超過 30%，最高上網速率突破 2Gbps。

遠傳同樣透過 AI 技術預判跨年網路需求，完成全台跨年熱門地點網路容量擴充作業，結合 AI 智慧技術，強化基地台管理與流量分配，精準預測人流及數據需求，主動調度網路資源，並針對活動期間流量高峰進行網路優化，迅速排除網路異常。