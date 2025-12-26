鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-26 11:05

隨著主管機關開放投信事業發行主動式及被動式多資產 ETF，新型態商品為 114 年市場增添強勁動能，也為台灣成為「亞洲資產管理中心」奠定基礎 。為了方便投資人辨識商品屬性，櫃買中心指出可從證券編碼區分：股票主動式 ETF 代碼第六碼為 A，債券主動式 ETF 則為 D ；並提醒民眾留意今年新的收益平準金制度 上路，金管會已規範投信業者應訂定收益分配原則。

櫃買中心指出，例如今年在櫃買市場掛牌的 00980D 主動聯博投等入息 ETF 及 00981D 主動中信非投等債 ETF，皆是以經理人研究決策為核心，透過彈性調整組合追求較佳報酬 。此外，被動式多資產 ETF（平衡型 ETF）代碼第六碼為 T，如 00980T 平衡凱基美國 TOP，其特色是同時配置股票與債券，提供一站式資產配置選擇 。

‌



櫃買中心提醒，投資前應詳閱公開說明書，特別是收益平準金制度 。金管會已規範投信業者應訂定收益分配原則，優先分配股利、利息及資本利得，達標準時才可動用平準金 。投信投顧公會也於 114 年 7 月發布實務指引，明定實際配息率原則不應超過參考配息率，且平準金使用須訂有啟動標準與上限 。不論是主動式或多資產 ETF，皆可能採用此機制，相關作業須依規揭露供投資人參考 。