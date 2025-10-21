鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-21 14:02

‌



美國運通宣布，委任蔡宗修擔任台灣美國運通董事長暨總經理一職。蔡宗修將負責領導美國運通在台灣的卡業務，致力推動公司的持續成長，進一步鞏固美國運通在高端市場的領導地位。蔡宗修於 2011 年加入公司，多年來在不同市場及業務範疇累積了豐富的管理經驗，涵蓋風險管理、商業支付及信用營運。

具跨國經驗與風險專業 蔡宗修任台灣美國運通董事長暨總經理。(圖：公司提供)

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示，蔡宗修對美國運通在不同市場的業務有透徹的瞭解，並因曾在亞洲各地擔任要職，而具備廣泛的管理視野。「我們相信，在他的帶領下，美國運通將持續為客戶、特約商店及合作夥伴等創造更高價值，同時提升我們在高端市場的地位，並推動美國運通在台的長遠發展。」

‌



蔡宗修表示，非常榮幸能接任此職，並將持續以專業與熱忱服務卡會員及合作夥伴。自 1971 年進入台灣以來，美國運通建立了穩固的基礎，積極促進支付生態系的發展，並支持在地企業的成長。「我們將持續深耕台灣市場，以優質服務及非凡體驗推動業務穩健成長。」

在接任此職前，蔡宗修擔任美國運通亞洲區國際市場卡業務 (商業卡) 副總裁暨總經理，負責推動企業客戶業務成長、客戶關係經營並推動產品開發。他亦曾任美國運通大中華區副總裁暨首席信用官，並於日本與澳洲擔任多項信用與詐欺風險管理相關職務，累積深厚專業經驗。