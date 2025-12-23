永擎走出缺料陰霾Q4營收回神 布局「AI推論」市場打造長線成長引擎
鉅亨網記者吳承諦 台北
華擎 (3515-TW) 旗下伺服器廠永擎 (7741-TW) 走出 10 月營收下滑陰霾，法人看好第 4 季營運將重回成長軌道。雖然 10 月受到圖形處理器供應商出貨排程調整，導致入料時間延後影響出貨，但相關遞延訂單已於 11 月及 12 月陸續交付，預期將帶動單季營收季增 7% 來到 70.7 億元，毛利率也有望微幅回升至 7.5% 。
展望 2026 年產業趨勢，法人點出「AI 推論」將接棒成為關鍵成長動能。隨著全球雲端巨頭將投資焦點逐步由訓練轉向推論應用，加上二線雲端服務供應商及企業級用戶需求浮現，推論市場規模正快速擴大 。
永擎對此已展開布局，送樣 RTX Pro 6000 伺服器，被視為協助通用型伺服器客戶切入 AI 領域的重要轉折點，預期將成為公司下一個長線成長引擎 。
在產品世代交替方面，法人預期，新一代 B300 伺服器將自 2026 年第 1 季起取代 B200，成為營收主力來源 。受惠於 AI 算力租賃需求持續強勁，加上新品單價提升助攻，預估永擎 2026 年 AI 伺服器出貨量將呈稱雙位數成長，並帶動獲利走強。
除了 AI 業務火熱，沉寂已久的通用型伺服器市場也出現回溫訊號。法人觀察指出，通用伺服器市場可望在 2026 年逐步復甦，預估將呈現高個位數至低雙位數百分比的成長 。這將有利於永擎在 AI 業務之外，鞏固既有的通用型業務基礎，並透過近期辦理的增資案改善資金規模，緩解過去因股本較小限制接單能力的瓶頸 。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 永擎通用型伺服器業務回溫拚雙位數成長 攜手ASIC新創搶攻AI晶片系統市場
- 永擎：AI需求強勁 輝達RTX Pro 6000核心伺服器產品明年Q2貢獻營收
- 〈焦點股〉華擎、永擎11月營收雙喜 AI伺服器訂單能見度高 股價連袂噴高
- 和碩「金孫」永擎明掛牌上市 競拍均價334.95元申購中籤率低至0.67%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇