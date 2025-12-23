鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-23 15:20

華擎 (3515-TW) 旗下伺服器廠永擎 (7741-TW) 走出 10 月營收下滑陰霾，法人看好第 4 季營運將重回成長軌道。雖然 10 月受到圖形處理器供應商出貨排程調整，導致入料時間延後影響出貨，但相關遞延訂單已於 11 月及 12 月陸續交付，預期將帶動單季營收季增 7% 來到 70.7 億元，毛利率也有望微幅回升至 7.5% 。

永擎走出缺料陰霾Q4營收回神 布局「AI推論」市場打造長線成長引擎。(圖：shutterstock)

展望 2026 年產業趨勢，法人點出「AI 推論」將接棒成為關鍵成長動能。隨著全球雲端巨頭將投資焦點逐步由訓練轉向推論應用，加上二線雲端服務供應商及企業級用戶需求浮現，推論市場規模正快速擴大 。

永擎對此已展開布局，送樣 RTX Pro 6000 伺服器，被視為協助通用型伺服器客戶切入 AI 領域的重要轉折點，預期將成為公司下一個長線成長引擎 。

在產品世代交替方面，法人預期，新一代 B300 伺服器將自 2026 年第 1 季起取代 B200，成為營收主力來源 。受惠於 AI 算力租賃需求持續強勁，加上新品單價提升助攻，預估永擎 2026 年 AI 伺服器出貨量將呈稱雙位數成長，並帶動獲利走強。