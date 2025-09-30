華擎「小金雞」永擎AI伺服器能見度達年底 明年展望中性偏上

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-30 18:31

華擎 (3515-TW) 旗下興櫃伺服器廠永擎 (7741-TW) 今 (30) 日舉行法說會，董事長許隆倫表示，通用型及 AI 伺服器能見度均到年底，對明年整體展望屬中性偏上；永擎今年上半年營收 108.75 億元，年增 3.3 倍；稅後純益 4 億元，年增近 1.5 倍，每股純益 6.63 元。

永擎AI伺服器能見度達年底 明年展望中性偏上。(圖：shutterstock)

RTX Pro 6000 伺服器業務進展方面，許隆倫表示，該產品規格相當適合通路及中小企業的推論需求。第三季已陸續接獲小量驗證訂單，第四季將有不少企業與私有雲客戶開始導入推論，根據一般客戶經驗，導入後歷經約兩季測試與驗證，若結果正向便會進一步放量採購，預期最快可望於明年第二季開始貢獻營收。

供應鏈狀況方面，許隆倫指出，近期輝達 B200 與 B300 GPU 供貨吃緊，交期較原先預期延後約 2 至 4 週，部分高速網路卡亦偏緊，希望第四季能逐步改善。8 月與 9 月一度遇到系統組裝產能吃緊問題，但透過增加人力已獲解決，第四季不會有產能不足問題。

生產布局方面，永擎採全面委外生產策略，板卡主要在中國、越南與台灣生產, 台灣為主要組裝與出貨地，並預先完成美國組裝備案，以因應關稅與在地化需求。許隆倫表示，儘管此模式在爭取大型雲端服務供應商生意上較吃虧，但面對國際關稅戰與地緣政治不穩定，相對具彈性，可隨時因應調整供應商。

資本支出方面，許隆倫指出，2025 年與 2026 年資本支出合計約 1 至 2 億元，經費集中於研發與測試設備、量測能力與水冷實驗室，並透過模組化設計與完整的量產驗證流程，提升開發效率與品質，以緩解多平台產品的投入與毛利壓力。

毛利率表現方面，許隆倫表示，通用主機板毛利率優於通用伺服器系統，通用系統又優於 AI 系統。今年 AI 伺服器毛利率低於去年，但第四季可望優於第三季，明年 AI 毛利率目標持平第四季。通用伺服器毛利率呈逐漸向上格局，除第二季受匯率影響使毛利率下降。

技術布局方面，永擎技術策略聚焦專用硬體導入與平台多元化，持續推動第五代 PCIe 更迭至第六代，並同步布局 NVLink、UALink 等高速互連。營運團隊專注於高功耗散熱解決方案，由氣冷逐步過渡至液冷與浸沒式，旗下產品已採用 E1.S、E3.S 規格, 並導入先進記憶體與連接技術。

展望未來, 許隆倫表示，雖然國際地緣政治與關稅戰等大環境問題持續干擾，市場也擔憂 AI 有過度投資問題，但全球伺服器市場需求持續增加, 應用面持續擴大，永擎上市後強化募資能力，也會提高競爭力。

永擎對第四季至明年整體市場看法屬中性偏上，主因伺服器需求韌性以及應用面擴大，維持審慎樂觀態度。

產品組合方面，永擎今年上半年 8 成來自 AI 相關產品，通用主機板與通用系統各約一成佔比。公司目前出貨的 AI 伺服器以 B200 與 B300 兩大型號為主，均從台灣直接出貨。許隆倫指出，第三季已看到通用伺服器訂單慢慢回流，並將延續到第四季，明年首季也不錯。