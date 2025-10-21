日迎首位女首相！高市或將重啟安倍經濟學 專家：日元貶勢恐加重 擴張財政恐摜破152
日元兌美元 (USDJPY) 匯率周二 (21 日) 延續跌勢，即便在高市早苗成為日本首位女首相後曾一度衝高至 151.6，這一波動背後，是市場對高市早苗政府可能推行擴張性財政政策、日本央行 (BOJ) 可能延後升息的預期升溫，加上全球股市樂觀情緒削弱避險日元需求。
現年 64 歲高市早苗以「安倍經濟學」擁護身份著稱，主張寬鬆貨幣政策與財政擴張，上任後聯合日本維新會組閣動作，也進一步強化市場對日本加大經濟刺激的猜測。
分析人士指出，若日本政府擴大財政支出，可能推高通膨並延後 BOJ 升息進程，日元因此承壓。
不過，BOJ 堅持政策正常化的立場不變，即使通膨率連 3 年超過 2% 目標，且經濟連續五季成長。
BOJ 審議委員高田創及副行長內田真一已表態，若經濟與物價符合預期，將繼續推進升息。這與 Fed 鴿派預期形成分化 m
根據芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，市場已完全定價 10 月及 12 月各降息 1 碼，而美日利率差距縮小的預期，也可能為日元提供一定支撐力道。
政治層面，高市早苗勝選與聯合政府的組成加劇了政策不確定性。自民黨因長期盟友公明黨退出執政聯盟陷入動盪，最終與日本維新會達成合作。高市強調「鞏固經濟根基」，打算與維新會共同推動改革，市場對財政擴張的押注隨之升溫。
技術面上，美元兌日元在逢低買盤推動下重返 151 上方，多頭重掌主動權，K 線圖形顯示偏多，上行阻力位關注 151.72，突破後恐挑戰 152.25 及 153，下行支撐位在 150.5-150.45 區間，若跌破 150，可能甚至下探 149.40148。
綜合來看，高市早苗的擴張政策預期與 Fed 降息週期的錯位，主導日元短期走勢。儘管 BOJ 升息路徑明確，但全球避險情緒降溫及美日利差變化，有望限制美元兌日元進一步上行空間。市場正密切關注高市政府政策細節及 BOJ 後續表態，以判斷日元能否扭轉跌勢。
