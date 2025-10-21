鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 16:06

卜蜂 (1215-TW) 食品今年再度以卓越的產品品質與創新研發實力，榮獲有食品界米其林之稱的「ITI 國際風味評鑑（International Taste Institute）」多項認證肯定。今年共有多款人氣商品摘星，充分展現卜蜂食品在國際舞台上的堅強實力與對極致美味的不懈追求。

卜蜂食品再創國際摘星榮耀 ，連續兩年榮獲「ITI國際風味評鑑」肯定。(圖：卜蜂提供)

大星級產品奪獎 展現職人級風味實力

在此次評鑑中，卜蜂食品共有三款產品榮獲 Superior Taste Award 一星獎章，展現品牌在風味設計與品質控管上的頂尖實力：

即食雞胸肉－柚見果香：嚴選麻豆農會出品的優質柚子為原料，融合台灣在地食材特色，帶出清爽果香與細緻肉質的完美平衡。此產品展現卜蜂食品結合在地風味與健康概念的研發方向，也象徵品牌持續以「融合在地風味、創造國際美味」為目標，開發更多具代表性的創新商品。

經典黑胡椒鴨胸：以鮮嫩多汁的鴨肉質地結合濃郁黑胡椒香氣，完美詮釋鹹香平衡的經典口感，深受國際評審青睞。

醃漬去骨青花椒雞腿排：層次豐富的麻香風味，展現獨特的花椒香氣與多汁肉質，成為評審口中的驚喜焦點。今年卜蜂更延伸推出多款 「青花椒系列」 新品，包括青花椒雞軟骨、雞柳條、酥肉條等，為喜愛麻香風味的消費者帶來更多選擇。

嚴守品質安全 打造國際級餐桌美味

卜蜂食品始終秉持「新鮮、安全、美味」的品牌精神，從原料挑選、製程控管到風味設計，每一步皆以最高標準嚴格把關。不僅確保食品安全與品質新鮮，更注重產品的色、香、味平衡，展現超越標準的工藝水準與得獎實力。此次獲得 ITI 評審青睞，不僅是對卜蜂研發團隊的肯定，更象徵品牌在國際舞台上的卓越地位。