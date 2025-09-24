〈焦點股〉矽基需求明年看俏 嘉晶漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
第三代半導體廠嘉晶 (3016-TW) 受惠於 AI 伺服器需求升溫，8 吋矽基代工下半年需求轉強，法人預期明 (2026) 年有望迎來雙位數成長，今 (24) 日股價早早衝上漲停 61.3 元鎖住；漢磊 (3707-TW) 母以子貴，漲幅也有 3.15%。
漢磊發表最新 SiC(碳化矽) 功率半導體第四代平面型 MOSFET 技術平台 (G4 平台)，該平台能將晶片面積縮小約 20%，已完成客戶可靠度驗證，以提升功率密度與效能。。
法人指出，嘉晶在化合物磊晶雖仍處虧損，主要受受到化合物半導體價格競爭激烈，尤其中國內捲嚴重，導致客戶下單保守，嘉晶未來將拓展非中國市場客戶，並強化品質與成本競爭力，以因應市場壓力。
嘉晶總經理溫錦祥近期在法說上也表示，下半年整體營收將維持高個位數成長，明年在矽磊晶小尺寸維持持平，但大尺寸 8 吋磊晶則有望呈現 2 位數成長，化合物半導體因今年營收基期低，明年也可望達到雙位數成長。
