【時事觀察】被動元件漲聲響起？AI伺服器推動台廠新一輪行情！
鉅亨研報
一、全球「去美元化」潮加速 黃金再創歷史新高
2025 年全球貴金屬市場狂飆，金價再度衝破歷史新高。美聯儲重啟降息、縮表接近尾聲，低利率與寬鬆資金雙重利多，讓避險資金全面湧向黃金。自俄烏戰爭以來，全球央行連續三年淨購金量超過千噸，中國更連續 11 個月增持黃金儲備，「去美元化」趨勢明顯升溫。
在中美長期角力與全球債務壓力下，黃金正重新成為各國央行與資金避風港。
白銀今年漲幅超過 80%，成為貴金屬中的明星。其供應多為副產品，產量難以快速增加；但在 AI、5G、光伏與半導體等領域需求暴增，使白銀供需失衡。倫敦庫存已降至十年低點，市場預期缺口將持續擴大。高盛、匯豐銀行相繼上調 2026 年金價預測，市場對貴金屬後市普遍看多。
白銀兼具投資與工業屬性，價格飆升的連鎖效應，正逐步傳導到台灣電子供應鏈。
三、銀價暴漲壓力傳導 台廠誰最受惠？
銀漿成本飆升，對電感廠衝擊最大。AI 伺服器對被動元件需求爆發，電感、MLCC 漲價聲浪漸起。大毅（2478）憑藉電動車與伺服器佈局領先群雄；信昌電（6173）與華新科（2492）同步亮燈漲停；國巨（2327）併購芝浦電子後再創高點。市場資金明顯轉向被動元件族群，帶動整體評價回升。
然而，貴金屬波動劇烈也潛藏風險，價格若急跌，漲價進程可能受阻。AI 熱潮與原物料行情交錯，台廠能否成功轉嫁成本、維持獲利？……>> 立即前往豐雲學堂看更多
