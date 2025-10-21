鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-21 12:57

‌



VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (21) 日其「內部碳定價（Internal Carbon Pricing, ICP）制度」已全面導入，並以「影子價格（Shadow Pricing）」作為核心運作模式。透過將此一制度納入企業決策流程，宏達電將能更精準地衡量並強化營運與投資行為所帶來的環境影響，加速實踐企業永續承諾。

宏達電啟動內部碳定價機制 導入影子碳價制度深化永續競爭力。(圖：shutterstock)

HTC VIVE 永續長陳慧怡表示，內部碳定價讓宏達電得以將環境責任真正內嵌至企業 DNA 之中。這是一項具前瞻視野的制度，更是宏達電邁向淨零轉型的重要里程碑，不僅強化企業的整體競爭力，也能以更智慧、審慎且高效的方式推動永續行動。

‌



宏達電表示，內部碳定價機制主要發揮四大核心作用。首先，是推動能源效率與低碳投資。透過將碳價納入財務與營運評估流程，有助於企業進行更全面的成本效益分析，優化能源使用與資源配置，加速低碳技術及專案的前瞻投入。

其次，是增強決策與風險管理能力。內部碳價有助於企業在決策與風險評估過程中納入氣候因素，提升對環境變遷的敏感度，使企業能更好地識別和把握低碳機會，並在戰略和財務規劃中融入環境因素考量。

第三，是支持氣候政策實踐與淨零目標推進。內部碳定價作為內部管理工具，幫助企業制定和實現氣候相關政策、邁向淨零目標，以及面對法規變動的調適力，並推動涵蓋整體價值鏈的減碳行動。第四，是對接國際揭露準則，提升透明度與接軌能力。

宏達電本次所採行的「影子價格（Shadow Pricing）」制度，雖不直接產生財務交易，但透過虛擬碳價的形式，納入管理與預算流程，使「碳排放成本」能被具體反映於內部財務評估與營運管理，未來若相關法規正式上路，公司也能以此為依據，規劃具體的減碳策略與預算配置。