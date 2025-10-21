數字科技獲2025外資精選台灣百強
鉅亨網記者王莞甯 台北
網路生活平台數字科技 (5287-TW) 榮獲「2025 外資精選台灣百強」(Taiwan FINI 100) 的「中堅潛力企業獎」，並於 169 名中堅潛力企業中，再獲「獲利十強」和「股東報酬十強」殊榮。
數字科技憑藉 2025 年市值達 109 億元，以及 2022 至 2024 年營收複合年均成長率 7%、平均營業利益率 39% 和平均股東權益報酬率 35%，榮獲「2025 外資精選台灣百強」的「中堅潛力企業獎」，也是獲選名單中「數位雲端」產業市值最大的企業。
由於具備穩定的獲利與報酬表現，且每年都為股東賺進超過一個股本，數字科技再獲「獲利十強」和「股東報酬十強」，總共三大獎項殊榮，顯示從「市場面」、「基本面」和「永續面」均受全球機構法人的青睞。
2025 外資精選台灣百強榜單是國內首座與外資連結的獎項，由台灣董事學會與企業發展研究中心自 2019 年起模擬全球不同機構法人的投資方法發布，其中「中堅潛力企業獎」是 Taiwan FINI 100 專案在 2024 年首次推出的子獎項，旨在發掘表揚市值介於 1-5 億美元，具備中堅潛力與穩健經營的中型企業。
