鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-21 10:51

網路生活平台數字科技 (5287-TW) 榮獲「2025 外資精選台灣百強」(Taiwan FINI 100) 的「中堅潛力企業獎」，並於 169 名中堅潛力企業中，再獲「獲利十強」和「股東報酬十強」殊榮。

數字科技獲2025外資精選台灣百強。(圖：數字科技提供)

數字科技憑藉 2025 年市值達 109 億元，以及 2022 至 2024 年營收複合年均成長率 7%、平均營業利益率 39% 和平均股東權益報酬率 35%，榮獲「2025 外資精選台灣百強」的「中堅潛力企業獎」，也是獲選名單中「數位雲端」產業市值最大的企業。

由於具備穩定的獲利與報酬表現，且每年都為股東賺進超過一個股本，數字科技再獲「獲利十強」和「股東報酬十強」，總共三大獎項殊榮，顯示從「市場面」、「基本面」和「永續面」均受全球機構法人的青睞。