鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-01 17:13

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 旗下專注於 5G 與未來通訊技術發展的 G REIGNS（智宏網），今（1）日於「2025 關西製造週（Manufacturing World Osaka 2025）」展出 AI 5G 行動專網，並宣布與日本知名系統整合商富士軟體攜手，展開針對日本遠洋漁業市場的概念驗證（Proof of Concept, PoC），開啟遠距應用新契機。

宏達電攜手日本富士軟體 推動日本遠洋漁業5G數位轉型。(圖：宏達電提供)

本次驗證的核心在於結合 5G 專網 與 Starlink 低軌道衛星網路的優勢，透過雙重網路的串聯，實現遠洋漁業數位化轉型所需的廣域覆蓋能力，以及高畫質影像與即時語音的高速即時傳輸。

藉由這項創新應用，即使漁船在遙遠海域中，仍能保持穩定連線，不僅大幅提升漁業作業安全與效率，更為智慧化營運開啟新發展契機，成為推動漁業產業數位升級與永續經營的重要里程碑。