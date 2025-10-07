宏達電9月營收重回3億元月增13% AI智慧眼鏡新品VIVE Eagle Q4挹注動能
鉅亨網記者吳承諦 台北
XR/VR 整合商宏達電 (2498-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收 3.02 億元，月增 13%，已回溫至 3 億元大關，累計前 9 月營收為 21.2 億元，年減 0.73%；新品 AI 眼鏡 VIVE EAGLE 預購熱烈，並將於第四季貢獻營收，有望增添營運動能。
宏達電 9 月營收 3.02 億元，月增 13%、年減 10%；第 3 季單季營收合計 7.2 億元，季增約 2.9%、年減 7.6%；累計前 9 月營收為 21.2 億元，年減 0.73%。
VIVE Eagle 於 9 月 1 日正式在台灣大哥大與 2020EYEhaus 精品眼鏡門市開賣，自 8 月發表以來預購反應熱烈，顯示市場對 AI 穿戴裝置的需求正在快速升溫；為了降低消費者使用門檻，宏達電攜手台灣大哥大推出搭配 5G 資費的 0 元入手方案，並結合 2020EYEhaus 提供專業驗光與配鏡服務，並預計持續透過軟體更新擴充功能。
宏達電同步深化 XR 教育應用，推動沉浸式學習在不同教育層級落地實踐。在高等教育領域，台南應用科技大學多媒體動畫系已導入 HTC 的 AI 驅動 3D 創作平台 VIVERSE Create，讓學生能以免程式碼方式快速建構虛擬世界，展現 XR 結合創意設計的潛力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蘋果轉攻AI智慧眼鏡戰場 宏達電、GIS-KY等台廠搶搭市場擴張列車
- 宏達電8月營收較上月跳增8成 AI眼鏡Q4貢獻營收
- AI智慧眼鏡VIVE EAGLE上市首日 宏達電：預購熱烈超乎預期
- 蘋果轉攻AI智慧眼鏡戰場 宏達電、GIS-KY等台廠搶搭市場擴張列車
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告