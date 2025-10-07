宏達電9月營收重回3億元月增13% AI智慧眼鏡新品VIVE Eagle Q4挹注動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-07 17:01

XR/VR 整合商宏達電 (2498-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收 3.02 億元，月增 13%，已回溫至 3 億元大關，累計前 9 月營收為 21.2 億元，年減 0.73%；新品 AI 眼鏡 VIVE EAGLE 預購熱烈，並將於第四季貢獻營收，有望增添營運動能。

宏達電9月營收月增逾一成回溫至3億元大關 AI智慧眼鏡新品VIVE Eagle Q4挹注動能。(圖：shutterstock)

宏達電 9 月營收 3.02 億元，月增 13%、年減 10%；第 3 季單季營收合計 7.2 億元，季增約 2.9%、年減 7.6%；累計前 9 月營收為 21.2 億元，年減 0.73%。

VIVE Eagle 於 9 月 1 日正式在台灣大哥大與 2020EYEhaus 精品眼鏡門市開賣，自 8 月發表以來預購反應熱烈，顯示市場對 AI 穿戴裝置的需求正在快速升溫；為了降低消費者使用門檻，宏達電攜手台灣大哥大推出搭配 5G 資費的 0 元入手方案，並結合 2020EYEhaus 提供專業驗光與配鏡服務，並預計持續透過軟體更新擴充功能。