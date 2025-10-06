蘋果轉攻AI智慧眼鏡戰場 宏達電、GIS-KY等台廠搶搭市場擴張列車
鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著「AR+AI」智慧眼鏡市場展現強勁成長動能，科技巨頭正加速加入戰局，此一趨勢可望為深耕光學與 XR 領域的台灣供應鏈帶來巨大機會；研調機構預估 AR 市場將高速上揚，加上近期傳出蘋果公司將轉而全力開發智慧眼鏡產品，最快明年公布並於 2027 年上市，逐漸擴大的市場，都為宏達電 (2498-TW)、GIS-KY 業成 (6456-TW) 等台廠創造了機會。
全球 VR 頭戴裝置市場今年上半年出貨量年減 14%，持續呈現疲態，但 AR 智慧眼鏡市場則以 50% 的年增幅強勁勁揚。Counterpoint Research 看好 AR 智慧眼鏡將在 2027 年前以高達 69% 的年複合成長率（CAGR）上揚，預計 2025 年全球 AR 出貨量將達到 60 萬台，顯示市場正處於快速成長期。
台灣品牌廠宏達電已率先以 VIVE Eagle 產品切入 AI 眼鏡市場，產品輕巧並搭載 Hey VIVE AI 助理，成功在市場上獲得關注，在近期的預購活動也受到消費者青睞；法人預估，宏達電因切入此一新興產品型態，將成為市場增長趨勢的受惠者之一，其在 2026 年的市場潛力值得期待。
在供應鏈方面，面板與光學模組廠 GIS-KY 也將營運重點聚焦在 AR/VR 相關光學元件和光機的開發，並積極布建產能。公司今年整體資本支出估計約 50 億至 60 億元，其中主要用於光學相關投資，並攜手 Micro LED 新創業者 Porotech 合作光機引擎技術，為未來潛在的市場爆發預做準備。不過，GIS-KY 預期相關業務要等到 2027 年下半年、2028 年才會看到明顯營收貢獻。
研調機構 TrendForce 指出，Meta、Google 等國際大廠的積極投入，正加速推動 AR 供應鏈的標準化發展。規格趨於一致，雖限制了單一品牌的差異化空間，但卻有助於形成規模量體與降低成本，讓產品價格更容易切入消費者甜蜜點，進一步促進潛在用戶進入 AR 眼鏡市場，健全生態系。
此外，市場也傳出 Google 已完成智慧眼鏡的研發，而宏達電憑藉量產 VIVE Eagle 的經驗，以及先前與 Google 進行的 XR 研發人員與 IP 交易，被點名可能成為 Google 智慧眼鏡的潛在合作夥伴。隨著巨頭爭相布局，AR 眼鏡市場的競爭將更激烈，但對宏達電等台廠而言，亦意味著更大的市場空間和合作機遇。
