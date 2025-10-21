search icon



〈焦點股〉股后緯穎獲外資目標價舉高高 衝破4000元關卡續創天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北


AI 伺服器需求持續成長，美系券商調升緯穎 (6669-TW) 目標價至 6000 元，且在 AI 伺服器帶動下，看好緯穎第四季營收年增逾 1 倍，激勵緯穎今 (21) 日大漲逾半根停板，衝上 4000 元關卡，創歷史新天價。 

cover image of news article
〈焦點股〉股后緯穎獲外資目標價舉高高 衝破4000元關卡續創天價。(圖：shutterstock)

緯穎今天早盤以 3945 元開高走高，盤中最高漲至 4105 元，大漲逾半根停板，截至 11 點 20 分，股價暫報 4100 元，漲幅約 5.67%，站穩所有均線，且穩居千金股第二，成交量超過 1000 張。 


美系券商指出，緯穎 AI 伺服器除 ASIC 需求強勁，業務也進一步拓展至 GPU，與董事長洪麗寗先前說法一致，指出 ASIC 在今年第三季貢獻大，且占 AI 伺服器業務比重也提升，明年除 ASIC 需求持續強勁，在 GPU 上也將有所發展。 

洪麗寗說「明後年展望都相當樂觀」，執行長林威遠也表示，目前訂單能見度高到「猛蓋工廠」，包含台南南科廠、墨西哥廠及美國廠街持續擴建，其中，2 座美國廠將分別今年底與明年開始運營。 

