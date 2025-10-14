〈焦點股〉緯穎揮軍OCP展示新世代AI伺服器 股價衝3615元再創天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-14 12:08

‌



緯穎 (6669-TW) 參與 2025 OCP 全球高峰會，攜手緯創 (3231-TW) 展示新世代 AI 伺服器，並同步展出先進直接液冷解決方案，且緯穎先前指出，明後年 AI 相關訂單能見度高，激勵緯穎今 (14) 日股價走揚，衝上 3615 元，再創天價。

緯穎揮軍OCP展示新世代AI伺服器，展望正向股價衝3615元再創天價。(鉅亨網資料照)

緯穎早盤以 3525 元開高走高，盤中最高漲至 3615 元，漲逾半根停板，除創歷史新天價，也站上 5 日線，截至 11 點 40 分，股價暫報 3595 元，漲幅超過 4%，成交量則超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周著墨不多，合計僅賣超 112 張。

‌



緯穎股價最高衝上 3615 元，位居千金股第三。市值部分，若以昨 (13) 日收盤價 3430 計算，緯穎市值 6374.31 億元，位居台股第十二名。

緯穎於 2025 OCP 展示 4 款新世代 AI 系統，包括輝達 (NVDA-US)NVIDIA GB300 NVL72、NVIDIA HGX B300、AMD(AMD-US)AMD Instinct MI350 系列 GPU 系統，以及雙寬機櫃架構。先進冷卻技術方面，則展示雙面液冷板、兩相液冷板、300kW AALC SideCar，以及 OCP Future Technologies Symposium。