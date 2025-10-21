被低估的一群？元富：明年生技業將迎來密集開花一年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-21 09:57

台新新光金控 (2887-TW) 旗下元富證券將於明 (22) 日舉辦「2025 臺灣生技產業價值力調查」報告發布會，將透過數據與分析，全面揭示台灣生技產業的國際競爭力與發展潛能，並看好明年台灣將迎來新藥成果密集開花的一年，生醫產業不論是在 CDMO 委託製造或授權合作方面，將迎來嶄新契機。

元富證長年深耕生技醫療領域，是協助國內生技業邁向資本市場的重要推手，子公司元富投顧也是全台少數設有「生醫研究組」的投顧機構，此次發布會深入剖析 2026 年台灣生技產業的發展趨勢。

元富投顧總經理鄭文賢表示，今年是台灣生技產業令人驚豔的轉折年，市場對於生技題材的熱情再度點燃，多檔市值突破千億元的生技公司強勢崛起，中小型新藥研發公司股價也表現亮眼。

此外，過去多年穩健耕耘、成功取得美國 FDA 藥證的新藥企業，也正式進入收成期，印證台灣在創新藥研發領域的實力與國際競爭力。

展望 2026 年，元富投顧看好，台灣將迎來新藥成果密集開花的一年，許多公司在今年皆有正面的臨床結果，包括中裕 (4147-TW) 的次世代 HIV 聯用藥物 TMB365/TMB380、順藥 (6535-TW) 的中風新藥 LT3001、康霈 (6919-TW) 的溶脂藥物 CBL-514 與泰合 (6467-TW) 的口融膜藥物 TAH3311 等，有望在未來推動國際授權合作，再創台灣生技產業新里程碑。

元富投顧生醫研究團隊進一步指出，全球生技產業近年受高利率環境影響表現平淡，市場焦點多集中於 GLP-1 減重藥物，隨著美國聯準會 (FED) 啟動降息循環，資金有望重新流入藥物開發領域。