鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 10:30

經濟部中小企業署（中企署）昨（20）日在台中舉辦「塑橡膠產業 AI 試產線交流分享會」，說明與塑膠工業技術發展中心合作的輔導成果，藉由經驗分享，使更多塑橡膠領域的中小微企業有效運用 AI 數位工具、掌握轉型關鍵，加速升級。

從射出機到高分子醫材！中企署啟動AI試產線 助攻8000家塑膠業數位轉型。（圖：hutterstock)

為強化台灣經濟根基，經濟部長龔明鑫上任以來，強調中小微企業與傳統產業的重要性，積極傾聽業界心聲。龔明鑫上週五主持「產業競爭力輔導團啟動大會」，集結 30 個公協會與 25 個法人，共同擘劃七大輔導措施資源，全面協助企業提升競爭力。其中，數位轉型更是中小微企業厚植競爭力的重要基礎。

中企署表示，為協助中小微企業提升競爭力，因應產業變局，自今年 1 月執行「中小微企業多元振興發展計畫」，透過數位轉型、淨零轉型、通路布建等三策略強化經營韌性。並自 5 月起推動 AI 試產線人培課程，結合經濟部產業技術司資源，針對塑橡膠、紡織、扣件等九大重要中小製造業領域，與技術法人合作提供高階設備供業者實作學習，協助企業數位轉型。

中企署指出，目前塑橡膠企業家數逾 8,000 家，超過九成為中小企業，數位轉型刻不容緩。本年度試產線課程聚焦「塑橡膠 AI 加工試量產」與「高分子醫材 AI 試製」兩大領域，自 5 月至 10 月已辦理 10 梯次，成功培育出 130 位產業所需的創新跨域專業人才。