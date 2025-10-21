鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-21 16:12

‌



合庫金控 (5880-TW) 旗下合庫銀行超前部署，近期在職業安全衛生領域寫下全國性紀錄，首先於今年 10 月經 BSI 英國標準協會驗證，成為全國首家通過 ISO 45003:2021「職場心理健康與安全管理」國際標準的企業，更在昨 (20) 日舉辦的「國家職業安全衛生獎」頒獎典禮中，榮獲「勞動健康特別獎」殊榮，成為公股銀行唯一獲此國家級肯定的金融機構。

首家導入ISO 45003及公股唯一獲勞安衛最高榮譽 合庫銀超前部署打造健康勞動力。（圖：合庫提供）

合庫銀行深知順應時代變遷，守護同仁理健康已是企業永續的重要基石。因此，合庫銀行率先導入全球第一套針對職場心理健康所制定的國際標準—ISO 45003:2021。此項驗證的通過，標誌著合庫銀行不僅遵循傳統的職業安全，更將觸角延伸至「職場心理健康與安全管理」。透過指標性辨識與分析可能引發心理社會壓力的因素，合庫銀行積極建構支持性職場文化，從預防角度打造更安全與友善的工作環境，體現對員工心理健康的前瞻視野與高度重視。

合庫銀行自 109 年導入 ISO 45001 及 TOSHMS 職業安全衛生管理系統以來，即以「關懷員工、預防災害、促進健康、全面參與」為四大設計主軸，戮力推動職業安全衛生政策。作為國內首家通過 TOSHMS 驗證的公股銀行，此次再率先導入 ISO 45003，持續深化職場心理健康管理與組織韌性，展現其追求永續企業健康勞動力的決心。

勞動部頒發的「國家職業安全衛生獎」是國內勞安衛領域的最高榮譽，合庫銀行榮獲「勞動健康特別獎」，是對其長期致力於「以人為本」永續精神的國家級肯定。合庫銀行以優於法規的制度與管理機制，落實多項全方位員工照顧與福利措施，涵蓋職場不法侵害防治、特殊項目健檢補助、母性健康關懷與生育福利，以及心理健康講座等。