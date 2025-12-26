經部助傳產轉型！金屬機電供應鏈受惠 採購週期縮短50%錯誤率大減8成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-26 19:16

經濟部產業發展署今 (26) 日表示，隨著全球製造業加速朝向數位化與智慧化發展，台灣模具、表面處理、水五金與扣件等金屬機電產業正處於重要的轉型關鍵期。供應鏈整合部分，23 家業者導入共通數位平台，使訂單與採購資訊標準化並即時共享。系統導入後，採購週期從 5 天縮短至 2.5 天，訂單錯誤率更降低 80%。

經部助攻傳產供應鏈 金屬機電數位轉型 採購週期縮短50%錯誤率大減8成。（鉅亨網資料照）

經濟部表示，政府積極引導業者以「營運模式升級」與「數位導入」為核心，協助企業從內部精實管理出發，進而整合生產數據，打造具韌性的智慧製造環境。

根據產發署統計，114 年度已輔導 126 家金屬機電業者運用政府資源完成精實改善，並有 118 家企業成功導入數位化系統，有效降低生產成本並縮短交期。此外，產業升級已從單一企業擴展至整體供應鏈，今年共有 5 條供應鏈、37 家企業推動上下游精實管理；另有 7 條供應鏈、72 家企業導入共通數位系統，透過資訊串聯與數據共享，顯著提升訂單透明度與供應鏈反應速度，強化台灣金屬機電產業在國際市場的整體競爭力。

在個別案例方面，以手工具製造為主的鉦生股份有限公司是傳統產業轉型的典範。在二代接班後，透過政府資源協助導入精實管理與數位工具，重整產線動線並建立標準作業，成功讓生產等待時間減少 62%，生產週期大幅縮短，有效解決產線中斷與等待問題，成功擺脫傳統產業靠經驗難提升的限制，以更高效率回應國際需求。

供應鏈整合的指標案例士中工業，則展現了跨域整合帶來的明顯效益。士中與螺絲、鍛造、表面處理等 23 家合作夥伴共同導入共通數位平台，解決了過去資訊分散、對帳耗時與排程延宕等問題。經濟部產發署表示，台灣金屬機電產業正從單一工廠改善，邁向整體供應鏈的智慧化整合，象徵產業升級進入新階段。未來將持續整合產官學研能量，協助企業建構具國際競爭力的製造模式，提升台灣在全球製造供應鏈中的關鍵地位。

