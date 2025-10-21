鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至29.88元，預估目標價為1355元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富世達(6805-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.47元上修至29.88元，其中最高估值32.29元，最低估值28.33元，預估目標價為1355元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|32.29(32.29)
|54.97
|76.77
|最低值
|28.33(27.19)
|41.9
|66.46
|平均值
|29.99(29.64)
|49.26
|70.69
|中位數
|29.88(29.47)
|49.81
|69.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,759,260
|20,182,690
|27,260,980
|最低值
|11,925,000
|15,128,000
|21,467,000
|平均值
|12,239,250
|17,256,670
|23,713,040
|中位數
|12,185,000
|17,296,000
|23,062,090
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|17.9
|10.18
|9.33
|9.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,187,690
|5,643,893
|5,013,879
|5,020,326
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
