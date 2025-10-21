鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估上修至29.88元，預估目標價為1355元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富世達(6805-TW)做出2025年EPS預估：中位數由29.47元上修至29.88元，其中最高估值32.29元，最低估值28.33元，預估目標價為1355元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值32.29(32.29)54.9776.77
最低值28.33(27.19)41.966.46
平均值29.99(29.64)49.2670.69
中位數29.88(29.47)49.8169.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值12,759,26020,182,69027,260,980
最低值11,925,00015,128,00021,467,000
平均值12,239,25017,256,67023,713,040
中位數12,185,00017,296,00023,062,090

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS17.910.189.339.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,187,6905,643,8935,013,8795,020,326

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

