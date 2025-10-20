鉅亨網新聞中心 2025-10-20 21:50

根據科技業分析機構 Counterpoint Research 周一 (20 日) 發布的最新報告，蘋果 (AAPL-US) 最新一代的 iPhone 17 系列的開局比以往表現更佳，最基本款機型人氣飆升。

iPhone17標準版在中國熱賣 前十天銷量比iPhone16多一倍(圖:shutterstock)

Counterpoint 指出，新款智慧型手機 iPhone 17 系列在中國和美國兩大市場的早期銷售表現強勁，優於 iPhone 16 系列。

報告詳細指出，iPhone 17 系列在其各自上市的前 10 天內，銷量較去年的 iPhone 16 系列高出 14%。此數據提供了蘋果兩大主要市場消費者反應的首個量化指標。

另一份來自 Deepwater 的報告也強調，iPhone 17 開啟了蘋果自新冠疫情爆發以來最強。市場需求之旺盛，體現在新款 iPhone 的等待時間，比去年拉長了 13%。

標準版 iPhone 17 的受歡迎程度在本次發售中顯著飆升。Counterpoint 資深分析師 Mengmeng Zhang 在報告中指出，iPhone 17 標準版對消費者來說非常有吸引力，該機型擁有更好的晶片、改進的顯示螢幕、更高的基本儲存空間，以及升級後的自拍相機，但價格卻與去年的 iPhone 16 保持一致。

高級分析師 Ivan Lam 表示，消費者對於基礎款 iPhone 17 規格和升級的改善產生了共鳴。尤其在中國市場，iPhone 17 標準版在初次供貨期內的銷量幾乎是基礎款 iPhone 16 的兩倍，而這股強勁的勢頭持續進入十月。

綜合來看，標準版在美國和中國兩大市場的銷量平均增長了 31%。

在高端產品線方面，iPhone 17 Pro Max 的需求同樣表現強勁，尤其是在美國市場。Counterpoint 指出，這款頂級手機吸引了許多在疫情期間購買手機的消費者最終進行升級。Pro Max 的成功得益於其迄今為止最好的相機模組、改進的散熱系統，以及多年來最顯著的實體重新設計。

值得注意的是，儘管 Apple 在人工智慧功能的開發和增強方面遭遇了數次失誤，且中國消費者仍在等待「Apple Intelligence」在本地推出，但該公司依然成功維持了設備的強勁銷售。