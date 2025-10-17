鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 04:00

‌



為抓住折疊手機市場機會並回擊 Android 陣營的市占率擠壓，蘋果 (AAPL-US) 正大幅調整 iPhone 產品策略，專家最新預測指出，到 2027 年，蘋果發布的 iPhone 機型將從去年的 4 款增至 6 款，構建起從入門到高階的完整產品矩陣，以涵蓋更廣泛的消費群體。

反制Android！分析師：蘋果2027年推6款iPhone機型 折疊螢幕+低價機 全價位涵蓋搶飯碗（圖：Shutterstock）

Daishin Securities 分析師 Park Kang-ho 指出，去年 iPhone 15 系列維持 4 款機型，今年隨著「廉價版」iPhone 16e 加入，產品陣容將擴至 5 款，這是蘋果向多機型戰略邁出的第一步，而到了 2027 年，蘋果將迎來產品線高峰，合計推出 6 款 iPhone，徹底涵蓋入門級、主流市場與高階旗艦的不同需求。

‌



2026 年將是蘋果的關鍵轉捩點。該公司打算在當年首次推出折疊 iPhone，將其納入旗艦陣容。為容納此新品類並避免產品線擁擠，市場傳聞蘋果可能在 2026 年初發布低成本機型 iPhone 17e，甚至暫停基礎版 iPhone 18 的更新。

不過，天風國際證券分析師郭明錤給出不同預測。他認為，2027 年蘋果會同時推出 iPhone 18e 和基本款 iPhone 18，再加上下半年發布的四款旗艦機型，其中包含首代折疊 iPhone 的繼任者，剛好湊齊 6 款的總數。

Park 指出，蘋果調整策略的核心動力來自 Android 陣營的競爭壓力，市面上大量高性價比 Android 手機分流了用戶，蘋果必須透過更豐富的產品選擇擴大客戶基礎，進而推高年度總出貨量。蘋果的競爭優勢在於已有的軟硬體生態壁壘，加上未來自研晶片在性能、續航和體驗上的持續賦能，能為多機型矩陣提供堅實支撐。