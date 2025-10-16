鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-16 09:57

國內五大發卡行 2025 年 9 月信用卡財務數據出爐，據統計，9 月合計刷卡量 2887.33 億元，月增 8.45%、年增 3.44%；前 9 月累計簽帳金額達 2 兆 6260 億元，較去年同期成長 7.27%。9 月銀行簽帳金額擺脫淡月明顯回溫，主要由三大動能推升，包括 iPhone 17 上市、旅遊消費升溫、電商網購買氣熱絡，中信銀穩居刷卡王及發卡王寶座，在 uniopen 聯名卡加持下，單月新發卡量爆出 33 萬張。

iPhone17上市加持！五大發卡行9月刷卡量回溫 中信銀爆出33萬張蟬聯發卡王。(圖:shutterstock)

進一步觀察個別銀行 9 月簽帳金額，中信銀行以 737.33 億元穩居第一；國泰世華銀行以 714.63 億元緊追在後；玉山銀行以 512.52 億元居第三；第四名為北富銀 483.49 億元；台新銀則為 439.36 億元。

至於前 9 月累計刷卡量，中信銀以 6537.45 億元穩居龍頭，國泰世華 6254.57 億元位列第二，玉山逼近 5000 億元、達 4964.29 億元，北富銀來到 4617.2 億元，台新銀則為 3886.85 億元。

若以單月簽帳金額成長狀況來看，五大發卡行走過 8 月淡季，9 月均呈正成長，其中，台新月增約 13% 最高，中信月增率亦有 1 成，國泰世華、台北富邦及玉山亦較前一月成長。

至於 9 月新發卡狀況，玉山過去因家樂福聯名卡換卡效應，曾連續五個月奪下「發卡王」，但該卡於 8 月底屆期，相較於 8 月發卡逾 13 萬張，9 月已降至 6.4 萬張；而中信與統一合作的 uniopen 聯名卡持續吸客，單月發卡量爆出 33 萬張，較上月 22.5 萬張大幅提升；台新 9 月發卡近 6.6 萬張居次；國泰世華與北富銀分別發卡 4.9 萬張、3.9 萬張。

玉山銀行指出，9 月主要的簽帳來源包括 iPhone 新機上市在 3C 通路與網購通路帶動成長，且 App 支付與旅遊通路也皆維持雙位數成長，尤其玉山 Unicard 主打 Apple 直營店最高享 4.5% 回饋，單月簽帳成長高達近 7 倍。玉山 9 月及累積簽帳金額均創史上同期新高。