鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-20 19:44

數據顯示，中國稀土磁鐵 9 月份出口下滑，終止連續 3 個月的增長，再次引發外界擔憂，做為全球最大供應國，中國可能在貿易談判中利用其對關鍵零組件的主導地位。這些磁鐵是美國國防公司及從汽車到智慧手機等產品製造商的關鍵組件。

中國9月稀土磁鐵出口下降 引發供應鏈擔憂(圖:shutterstock)

海關周一 (20 日) 公布，9 月份稀土磁鐵出貨量為 5774 噸，較 8 月份創下的 7 個月高點（6146 噸）下降了 6.1%。雖然 9 月份的出貨量在年比基礎上，仍增長了 17.5%，但今年前 9 個月的出口總量為 39817 噸，較 2024 年同期下降了 7.5%。

分析師認為，稀土磁鐵出口的急劇波動顯示，中國深知自己掌握著國際貿易談判中的「關鍵王牌」。數據顯示，9 月份的出口下滑，發生在北京宣布大幅擴大出口許可制度之前。

目前，中國商務部正實施類似於貿易戰高峰期 (4 月) 的嚴格審查。這使得外界擔憂北京可能因此違背 6 月份與美國達成、旨在放寬關鍵礦物流通的協議。

歐亞集團中國事務主任 Dan Wang 表示，中國限制稀土出口的能力是「極強大的工具」，此類措施不僅可能擾亂生產，還將加劇全球對關鍵工業投入品獲取的不安全感，以及對中國日益增長的依賴。分析師擔心，針對美國國防企業的限制措施，可能再次牽連民用商業用戶。

就目的地而言，9 月份對美國的出貨量月減 28.7%。不過，德國、南韓、越南、美國和墨西哥，仍是中國稀土磁鐵出口量的前五大目的地。其中，對越南的出口同期增長了 57.5%。