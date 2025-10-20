華邦電擴充產能、製程升級 斥20億元向科林研發購買機台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-20 19:15

‌



華邦電 (2344-TW) 今 (20) 日公告，自今年 2 月起至今日為止，向 Lam Research International Sdn. Bhd.(科林研發) 購買一批營業用機器設備，累計交易金額達新台幣 20.14 億元，以支應生產擴充與製程升級需求。

華邦電總經理陳沛銘。(鉅亨網資料照)

華邦電近期因應 DDR4 供不應求，加上 Flash 市況升溫，正積極推動製程升級與產能擴充，如高雄廠從 20 奈米升級至 16 奈米，以及台中廠 Flash 產能增加，詳細支出金額將待月底董事會討論，初估明年資本支出達百億元以上，確切金額將在董事會後公布。

‌



華邦電日前指出，公司自 7 月起明顯感受訂單回溫，客戶主動洽談長期合作，當中也包括過去難以切入的新客戶，顯現 DDR4 面臨結構性缺貨現象，預期明年營收將挑戰千億元大關，將是台灣第七家營收破千億元的半導體業者。