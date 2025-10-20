多個新創平台具高黏著度 數字科技：年底前啟動全面收費機制

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-20 17:14

數字科技旗下平台將於年底啟動全面收費機制。(圖：數字科技提供)

數字科技表示，儘管房市低迷，928 檔期普遍量縮影響旗下 591，使 9 月合併營收年減 1.48%，為 2021 年 8 月以來首見負成長，不過，旗下站台「寶物交易」、「小雞上工」和「100 室內設計」在市場持續加溫，顯示多元經營策略逐漸展現成效。

數字科技進一步說明，今年積極投入 AI 技術，以優化旗下平台服務，包括 591 房屋導入「591 AI 助手」、518 熊班推出「MBTI 職場性格分析」、「AI 履歷匯入」、「AI 自傳助手」，以及「小雞上工」、「找師傅」與「出任務」等平台，皆因導入 AI 全面優化用戶體驗，使人力媒合率提升。