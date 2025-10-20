鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-20 20:39

鑑於美中貿易緊張情勢持續升溫，期權交易員正積極尋求保護，以應對美國總統川普與中國國家主席習近平預計在十月下旬會面期間，可能發生的股市大幅波動。一些策略師警告稱，如果川普與習近平會晤前沒有達成任何協議，將引發股市大幅回檔。

川習會成美股潛在引爆點？市場焦慮升溫 避險需求達高峰(圖:shutterstock)

由於市場狀況可能會發生變化，交易員紛紛買進避險產品。標普 500 指數期貨中，即將於 10 月 31 日到期合約的隱含波動率逼近 20，這一數值高於該日期之前或之後到期的合約。芝加哥期權交易所波動率指數 (Cboe VIX Index) 的，在月底也出現了類似的「扭結」現象。

‌



10 月 31 日到期的期貨合約，恰好涵蓋了圍繞川習會的風險。

儘管川普總統在上周五確認將在兩周後於南韓與習近平會面，並軟化了對中國關稅的語氣，暫時緩解了情勢進一步升級的擔憂。然而，有鑑於情勢變化的潛力，交易員仍未放鬆警惕。交易員們心繫 10 月 10 日股市遭受的重創，當時在最近幾個月來潛伏的貿易緊張突然爆發，導致股市遭遇大幅損失。

策略師預警：若無協議將觸發回調

市場策略師對此會議結果抱持高度關注。22V Research 首席市場策略師 Dennis Debusschere 表示，只要川普和習近平在月底會面，情勢降級仍是「基本情境」。但他也強調，若會面取消，衝突升級的可能性將「急劇上升」。

摩根大通全球市場情報主管 Andrew Tyler 也認為，市場將持續處於「高波動」環境中，直至 10 月 31 日至 11 月 1 日，屆時川習預計將出席亞太經濟合作組織峰會。Tyler 曾在一份給客戶的報告中寫道：「若屆時沒有達成協議，將觸發實質性回調」。

避險需求激增與多重風險疊加

市場對保護需求的增加，體現在多個方面。在追蹤中國科技公司的 KraneShares CSI China Internet ETF 中，其一個月、25 delta 看跌 / 看漲偏度 (put-call skew)，達到了自 4 月初以來最高水準，這預示著從現在到 11 月中旬，市場焦慮情緒將會升高。

除了貿易戰風險，市場上普遍的不安情緒也表現在 Cboe VIX 指數持續徘徊在 20 以上，該水準通常被視為市場壓力累積的信號。