2025-10-20

據多家美國媒體報導，科技巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 雲端服務 AWS 周一 (20 日) 報告發生了重大服務中斷事件，造成全球多個熱門網站與應用程式 (App) 無法正常運作。AWS 證實，此次故障是影響「多項服務」的「營運問題」，並導致許多公司出現連線問題。

亞馬遜雲端服務大當機 衝擊全球數千網站與應用程式(圖:shutterstock)

根據 AWS 在其狀態頁面上的更新，他們確認「美國東部 (維吉尼亞北部) 區域」的多項 AWS 服務，出現錯誤率與延遲狀況增加。資料顯示，此次中斷主要影響美國東部地區，在 Downdetector 報告的問題中，77% 集中於 US-EAST-1 區域。不過，美國西部地區 US-West-1 (13%) 和 US-West-2 (10%) 也感受到了影響。

AWS 在太平洋時間凌晨 2:01 的更新中表示，他們正在「透過多條並行路徑加速恢復」。AWS 與亞馬遜公司並未對媒體詢問作出回應。

此次服務中斷影響範圍甚廣，數千名美國用戶遭遇嚴重中斷。監測網站 Downdetector 的數據顯示，受影響的知名網站包括亞馬遜自家的 Amazon.com、Canva、Disney+、Lyft、紐約時報、Reddit、Ring、T-Mobile、聯合航空 和 Verizon。

在金融與技術領域，加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 表示許多用戶因此無法存取服務。交易應用程式 Robinhood(HOOD-US)、支付平台 Paypal (PYPL-US) 旗下的 Venmo、以及金融平台 Chime 也面臨服務異常。人工智慧 (AI) 新創公司 Perplexity 的執行長 Aravind Srinivas 在社群平台 X 上確認，Perplexity 無法使用的根本原因在於 AWS 出現問題。