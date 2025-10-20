鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-20 18:28

「空服員無涉飛安」發言惹議 民航局長澄清：與飛安息息相關。(鉅亨網資料照)

何淑萍表示，上周於立法院答詢時，因詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行，因該航班派遣 12 名空服組員已高於規定人數，一位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安，但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故長榮航應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。

何淑萍強調，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，她認為，空服員與飛安息息相關，而且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，呼籲所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。