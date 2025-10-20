「空服員無涉飛安」發言惹議 民航局長澄清：與飛安息息相關
鉅亨網記者黃皓宸 台北
近期長榮航空 (2618-TW) 一名空服員因抱病值勤，返台後不幸病逝，長榮航於上周五 (17 日)，曾率高階主管出面說明致歉，交通部民航局長何淑萍上周於立法院詢答時，則因稱「空服員沒有直接涉及飛安」，遭批發言不當，遭空服員工會直指不懂飛安。何淑萍今 (20) 日則對此澄清，遺憾空服員對在立法院的飛安詢答遭做文章，也強調空服員與飛安息息相關，未來將督促長榮監督此事。
何淑萍表示，上周於立法院答詢時，因詢答時間有限，且都是針對長榮個案進行，因該航班派遣 12 名空服組員已高於規定人數，一位組員因身體不適而調整任務或休息，不會直接涉及飛安，但空服員抱病執勤，反而對飛安有負面影響，故長榮航應在組員報告中落實註記、通報，以利健康管理與後續關懷。
何淑萍強調，很遺憾空服員對飛安的重要性被當成話題，她認為，空服員與飛安息息相關，而且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，在高壓及變動的環境下，需具備專業度，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，呼籲所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。
何淑萍表示，空服員和所有航空業從業人員一樣，都在第一線為大家守護飛安，未來民航局會持續督促長榮航空檢討此事，秉持善意與員工溝通請假與派遣機制，也重申「空服員與飛安息息相關，無庸置疑！」；她與民航局所有同仁，也會與所有航空業從業人員站在一起，繼續守護飛安。
