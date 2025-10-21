賴清德祝賀高市早苗當選日首相 希望共推台日半導體、能源及AI合作

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-21 17:34

‌



日本自民黨新任總裁高市早苗於今 (21) 日的臨時國會中獲得過半數支持勝選，成為第 104 任首相，也是首位日本女首相。總統賴清德除了在第一時間代表政府與國人祝賀外，也強調台日是共享價值的「堅實夥伴」，期盼雙方關係友好深化，持續推動雙邊在半導體、能源及 AI 等領域的合作，讓台日共榮發展。

總統賴清德(右)祝賀高市早苗(左)當選日首相，希望共推台日半導體、能源及AI合作。(圖：翻攝自賴清德社群媒體)

總統府發言人郭雅慧表示，台日往來交流密切、友誼真誠堅定，兩國人民長年建立起可貴的互助情誼，面對全球疫情挑戰時，台日相互扶持，攜手克服疫情的困難。

‌



郭雅慧表示，日本政府也在今 (2025) 年 9 月花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害之際，熱心提供投入式水位觀測機器之外，日本人民也慷慨解囊，甚至到災區現場擔任「鏟子超人」，以具體行動關懷花蓮災情，幫助台灣人民共度難關，展現國際民主夥伴間的真摯良善，彰顯台日間的珍貴情誼。

郭雅慧指出，我國與日本是共享價值的堅實夥伴，高市首相更是台灣堅定的友人，期盼未來台日雙方在經濟貿易、科技合作、災害防治、安全保障等各領域，持續深化交流合作、強化區域夥伴關係，增進雙邊人民福祉。