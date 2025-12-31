鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-31 20:45

隨著全球局勢快速變動，威脅型態日益多元，也因應近期國內發生公共運輸場域無差別攻擊、隨機軍演威脅、無人機干擾等事件發生，為強化航空保安作為，交通部今 (31) 日召開國家層級、跨部會的國航保安會議，從制度面、實務面與演訓機制討論。交通部長陳世凱呼籲，各單位注意 3 項重點，包括「強化即時應變能力」、「提升跨部會聯繫」，以及要對社會要有「清楚而穩定的溝通」，以降低飛安風險。

國籍航空面臨無人機、軍演干擾 交通部提3重點降低飛安風險。(圖:交通部提供)

陳世凱表示，飛安和航空保安是航空運輸最核心的基礎，尤其近年國際航空面臨的挑戰漸趨複雜，從傳統的非法干擾行為，到當今的無人機干擾、內部風險以及網路保安風險等都持續出現，甚至近期國內在公共運輸場域發生的無差別攻擊，以及中國在周邊海空域進行軍演等，顯示陸海空各類交通場站等重要關鍵基礎設施的安全防護極具重要性。

‌



陳世凱除了呼籲各單位注意 3 項重點外，也強調航空保安沒有旁觀者，無法靠單一機關獨立完成，必須透過公私部門各單位的共同投入與緊密協調，才能做到平時有效防範、事發即時應處，把風險影響壓到最低。

另因應遙控無人機對於航空保安造成的潛在威脅，本次會議也針對無人機防制進行討論，目前我國已於松山、桃園及高雄機場，陸續建置及啟用無人機防制系統，並將持續擴及至其他民用及軍用機場。