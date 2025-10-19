鄭麗文當選國民黨主席 習近平賀電來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-19 15:31

國民黨主席選舉昨晚落幕，前立委鄭麗文當選，國民黨周日（19 日）午間收到中共中央總書記習近平發來賀電。

中共中央總書記習近平。（圖：新華社）

據《新華社》報導，習近平周日致電鄭麗文，祝賀她當選國民黨主席，指出多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

習近平說，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

據《新華社》報導，同日鄭麗文覆電，表示感謝。她說，海峽兩岸於 1992 年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。