空服員抱病執勤猝逝 民航局：座艙長未通報、已要求長榮進行檢討
鉅亨網記者黃皓宸 台北
長榮航空 (2618-TW) 空服員近日因抱病上班返台離世，引起外界關注空服員勞權。交通部民航局長何淑萍今 (15) 日於立法院受訪時表示，民航局已在昨 (14) 日派員到長榮航空進行初步調查，發現機長並未接獲座艙長通報，對此事並不知情，也已要求長榮能提出更深度的檢討報告。
立法院社會福利及衛環委員會今日邀請勞動部、交通部等部會對「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」等專案報告。
何淑萍表示，民航局要求長榮應該對勞工出勤做出改變，包括飛航時間管理、當班組員是否有填寫報告紀錄及機長是否知情等情況。據初步調查，機長並未接獲座艙長通報，也不知情相關情事。
何淑萍強調，目前民航局已要求長榮航空必須要全面檢討與改進內部作業流程，包括飛航作業管理規則等相關規定的執行、標準作業流程 SOP 等應變機制及通報程序，包括組員請假的部分要請長榮做檢討，若未來空服員工會與長榮公司有相關座談會，也建議公司可透過勞資座談機制，與工會進一步溝通改善。
