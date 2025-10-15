空服員抱病執勤猝逝 民航局：座艙長未通報、已要求長榮進行檢討

‌



何淑萍表示，民航局要求長榮應該對勞工出勤做出改變，包括飛航時間管理、當班組員是否有填寫報告紀錄及機長是否知情等情況。據初步調查，機長並未接獲座艙長通報，也不知情相關情事。

何淑萍強調，目前民航局已要求長榮航空必須要全面檢討與改進內部作業流程，包括飛航作業管理規則等相關規定的執行、標準作業流程 SOP 等應變機制及通報程序，包括組員請假的部分要請長榮做檢討，若未來空服員工會與長榮公司有相關座談會，也建議公司可透過勞資座談機制，與工會進一步溝通改善。