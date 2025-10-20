【豐搜】熱門股資金新動向！記憶體族群飆漲，台股權值股震盪後誰受惠？

‌



上週台股受到台積電（2330）法說會利多出盡的影響，出現高檔震盪拉回修正，大盤在盤面氣氛轉趨觀望下，預期短線指數將維持高檔震盪。然而，資金板塊輪動至具有明確產業趨勢的族群，尤其是記憶體與 AI 伺服器供應鏈，成為盤面兩大抗跌支柱。

權值股方面，雖然大盤走弱，但 ** 鴻海（2317）** 逆勢走強，受惠於 AI 伺服器業務高速成長、折疊手機趨勢崛起，獲外資大升目標價至 400 元，並連續兩日獲得外資買超，成為盤面抗跌指標。** 台積電（2330）** 雖在法說會後出現「漲多拉回」，外資也轉為賣超，但分析師仍看好其長期發展，預期明年展望將更為樂觀，且多家外資給予「買進」評等，目標價最高上看 2050 元，短期回檔視為技術性整理。

相對弱勢的電子權值股如 ** 台達電（2308）與聯發科（2454）** 則同步走弱。台達電在成交值破百億元個股中表現最弱，三大法人轉為賣超是主要原因；儘管如此，法人仍看好其將受惠於 GB200/300 機櫃需求及 800 VDC 電源與散熱升級題材，長線展望仍佳。聯發科則表現疲軟，但台積電對智慧型手機庫存的樂觀看法，使其早盤一度反彈，顯示市場對其基本面仍抱有期待。