【豐搜】熱門股資金新動向！記憶體族群飆漲，台股權值股震盪後誰受惠？
一、今日盤勢分析
上週台股受到台積電（2330）法說會利多出盡的影響，出現高檔震盪拉回修正，大盤在盤面氣氛轉趨觀望下，預期短線指數將維持高檔震盪。然而，資金板塊輪動至具有明確產業趨勢的族群，尤其是記憶體與 AI 伺服器供應鏈，成為盤面兩大抗跌支柱。
權值股方面，雖然大盤走弱，但 ** 鴻海（2317）** 逆勢走強，受惠於 AI 伺服器業務高速成長、折疊手機趨勢崛起，獲外資大升目標價至 400 元，並連續兩日獲得外資買超，成為盤面抗跌指標。** 台積電（2330）** 雖在法說會後出現「漲多拉回」，外資也轉為賣超，但分析師仍看好其長期發展，預期明年展望將更為樂觀，且多家外資給予「買進」評等，目標價最高上看 2050 元，短期回檔視為技術性整理。
相對弱勢的電子權值股如 ** 台達電（2308）與聯發科（2454）** 則同步走弱。台達電在成交值破百億元個股中表現最弱，三大法人轉為賣超是主要原因；儘管如此，法人仍看好其將受惠於 GB200/300 機櫃需求及 800 VDC 電源與散熱升級題材，長線展望仍佳。聯發科則表現疲軟，但台積電對智慧型手機庫存的樂觀看法，使其早盤一度反彈，顯示市場對其基本面仍抱有期待。
二、焦點族群深度剖析
【記憶體族群：DRAM 與 NAND 復甦雙引擎啟動】
記憶體族群是本波台股最亮眼的主角，主要受惠於：**1. 漲價題材推升：**DRAM 市場供不應求，價格上揚，且 DDR4 現貨價已超越 DDR5，出現「價格倒掛」現象；**2. 原廠策略性減產：** 市場供給結構趨緊，價格漲勢預期延續至明年；**3. AI 應用推動：**AI 應用從訓練延伸至推理與終端裝置，推升高密度 DRAM 及 NAND Flash 需求。
- ** 南亞科（2408）：** 股價強勢漲停，突破百元關卡，並挾帶超過 26 萬張大量，是族群領頭羊。主要動能來自總經理法說會釋出的樂觀展望，以及三大法人聯手回補。法人預期第四季價格將繼續上揚，營運將維持強勢。
- ** 華邦電（2344）：** 雖受到整體族群帶動一度上漲，但當日遭外資賣超 40,486 張，為外資賣超第二高的個股，導致股價小幅下跌，外資動向成為短期股價主要壓力。
- 記憶體模組與 IC 設計廠：
- ** 宇瞻（8271）：** 以單周超過 33% 的漲幅名列前茅，並改寫新天價，顯示市場資金對記憶體模組廠積極回補庫存的強勁力道。
- ** 十銓（4967）：**10 月以來波段漲幅接近 43%，表現同樣強勁，受惠於產業復甦。…… 未完待續
【AI 伺服器 / 載板 / 零組件：長線趨勢不變，資金輪動】
AI 新應用與規格升級持續是長線利基，資金持續青睞相關供應鏈。
- 載板三雄：
- ** 南電（8046）：** 股價力守高檔，主因積極多元布局及先進 ABF 技術，加上 ABF 與 BT 載板傳出交期拉長、醞釀漲價，外資也看好並建議「買進」。BT 載板受惠 DDR4 需求強勁與原料緊缺，毛利率可望逐季優化。
- ** 欣興（3037）：** 受惠於 AI 應用帶動 PCB 產業升級，且為蘋果 M5 晶片產品的載板主要供應商，有助於業績淡季不淡。同樣受 ABF/BT 載板漲價預期利多激勵。
- ** 景碩（3189）：** 儘管大盤下跌，股價逆勢上漲 2.37%，成交值放大，並因獲利改善（8 月 EPS 0.4 元，年增 157.1%）被調高期貨保證金，顯示市場對其波動預期增加
- …… 未完待續
