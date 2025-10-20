上海南僑食品IPO以來首度單季虧損拖累大 南僑1-9月EPS 0.84元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-20 18:53

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年自結 9 月稅後純益 1075 萬元，月減 14.89%，年減 79.01%，單月每股純益 0.04 元。值得注意的是，南僑在上海轉投資的上海南僑食品在 7 月出現虧損後， 8 月及 9 月雖轉虧爲盈，其中 9 月單月稅後純益人民幣 255.21 萬元 (新台幣 1095 萬元)，月增 23.52 倍，但仍年減 77.29%，使得單季呈現虧損。

南僑會長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

上海南僑食品 9 月自結獲利數較去年同期呈現 77.29% 的衰退，主要是原因為產品原材料成本上漲。同時，上海南僑食品累計在 2025 年第三季稅後虧損人民幣 531.95 萬元 (折合新台幣 2282 萬元)，這也是南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月在上海 A 股 IPO 以來首見單季虧損。

上海南僑食品 7 月稅後虧損達人民幣 797.57 萬元 ，8 月單月稅後純益人民幣 10.41 萬元。9 月單月稅後純益人民幣 255.21 萬元，致使第三季稅後虧損人民幣 531.95 萬元，除了因營運成本高、不易轉嫁外，營收規模的下滑，也是造成營運不振的另一重原因。而上海南僑食品的不振，也侵蝕了整個南僑集團第三季的的獲利表現。

在南僑集團 2025 年第三季自結稅後純益 3540 萬元，季減 18.39%，年減 75.07%，2025 年 1-9 月稅後純益 2.08 億元，年減 73.01%，每股純益 0.84 元。

南僑會長陳飛龍指出，今年因各項不利因素造成獲利衰退，但在南僑成立以來，未曾出現過年度虧損，預計今年也不會出現。同時，南僑並擬訂 10 年的發展計畫，除開發中國大陸二、三線城市的消費力，同時，東南亞市場也是未來發展重點，在未來營收成長中，海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

陳飛龍指出，以南僑的集團營運來看，目前台灣市場的占比爲 30%，海外爲 70%，看好東南亞的 11 國的互免關稅重大市場誘因，南僑海外營收將由目前的 70% 提高到 85%。

同時，對於目前泰國南僑生產基地仍將持續購入設備及建廠土地，南僑預計以每年產能增加 15% 的幅度進行擴張，也會成為行銷東南亞各國及歐美的中心生產基地。

南僑認為，中國市場將持續改善，南僑在中國大陸市場除持續現有鞏固一線城市的營運之外，並將開發中國大陸二、三線城市的消費力。預計將有利於推升營收。