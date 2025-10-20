逾3千萬資產客群暴增15%！彰銀正式開辦財管2.0 下一站亞資專區

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-20 14:26

彰化銀行 (2801-TW) 長期耕耘財富管理，今 (20) 日正式開辦高資產財富管理業務 (財管 2.0)，受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等；同時，彰化銀行亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，朝向「亞太優質的國際金融夥伴」之願景穩健邁進。

3千萬高資產客群暴增15%！彰銀正式開辦財管2.0 攻佔亞資專區版圖。（圖：彰銀提供）

彰化銀行表示，為深耕財富管理客群經營，於 2018 年 3 月即成立高資產服務團隊，集結市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各領域菁英，協同分行理專團隊，為高資產客戶提供涵蓋個人理財、資產保全、稅務規劃、財富分配及家業傳承等全方位專業諮詢服務，多年耕耘累積，深獲客戶信賴與肯定。

彰化銀行指出，依據團隊協訪經驗分析，高資產客戶最關注的財富議題以稅務規劃居首，約 43%，財富傳承次之，約 34%，顯示高資產客戶在完成財富積累階段後，已進入規劃財富分配與延續的關鍵時刻。

彰銀深知客戶需求，此次開辦財管 2.0，不僅以既有高資產服務團隊為基礎設立專責單位，更擴大前中後台編制規模，統籌高資產財管業務之經營與推廣。未來將持續培育相關專業人才，提升高資產客群服務滲透、提供財管客戶一站式的服務體驗。

在商品規劃上，彰銀近三年金融資產淨值 3,000 萬元以上的準高資產客群成長約 15%，將適時視客戶需求推出高資產客戶專屬金融商品，例如未具信評限制之外國債券及「未具證券投資信託基金性質」之境外基金等。此外，另規劃推出尊榮權益方案，希望能帶給客戶不同感受。