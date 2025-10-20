鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-20 17:10

越南總理范明政周一 (20 日) 已簽署第 31 號命令，正式為 2026 年至 2030 年的 5 年期社會經濟發展計畫制定指導方針，旨在實現國家發展的突破性增長與現代化目標。這份藍圖設定了多項雄心勃勃的指標，強調關鍵指標必須可行、明確且符合國家 2021-2030 年發展戰略。

越南加速數位與基礎設施轉型 瞄準GDP年均增長10%(圖:shutterstock)

經濟核心目標：衝刺 10% 增長

根據這一命令，越南設定了在 2026 年至 2030 年期間，年均 GDP 增長率至少達到 10% 的明確目標。具體針對 2026 年，政府同樣設定了 10% 或更高的 GDP 增長目標。

在人均財富方面，越南的目標是到 2030 年將人均 GDP 提高至 8,500 美元。作為對比，總理范明政指出，在 2021 年至 2025 年期間，越南的平均增長率已達到 6.3%，並預計 2025 年的 GDP 增長將超過 8%。同時，2026 年的主要宏觀目標還包括將人均 GDP 提高至 5,400 至 5,500 美元，並將消費者物價指數 (CPI) 增幅控制在 4.5% 左右。

戰略驅動力與重大改革

為實現高增長目標，越南將重點推動新增長模式、經濟結構重組，以及加速工業化和現代化。科學、技術、創新和數位轉型被確立為推動突破性增長的主要動力。政府將發展私營部門視為增長和創新的領先驅動力，並優先建設具有區域和全球競爭力的私營經濟集團。

在基礎設施方面，該命令要求完成國家基礎設施框架，重點建設包括南北高速公路東段、國際轉運港、主要機場以及河內和胡志明市的城市鐵路系統。政府的目標是實現 5,000 公里高速公路的建設里程。此外，一項重大能源優先事項是重啟寧順省 (Ninh Thuan) 兩座核電廠的建設，目標是於 2030 年 12 月 31 日完成投資和施工。