鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-20 14:52

在政治局勢明朗與市場對財政寬鬆政策預期升溫的帶動下，日本股市周一 (20 日) 開盤早高，日經 225 指數(NKY) 上午即噴漲逾 1300 點，突破 49000 大關，指數最終大漲 1,603.35 點或大漲 3.37%，報 49,185.50 點，創下史上最高收盤價。

〈日股盤後〉高市交易太威了！日經指數狂噴1600點飛越4萬9 再創新高。（圖：REUTERS/TPG）

東證指數 TOPIX(TPX) TOPIX(TPX) 終場上漲 78.01 點或 2.46%，報 3,248.45 點。

日本國會將於 10 月 21 日舉行「首相指名選舉」，自民黨與維新會將簽聯合執政協議，兩黨結盟意味著高市早苗出任首相大勢底定，甚至可能不需要進入第二輪決選，在首輪就能以過半票數贏得首相之位。

日元對美元匯率一度貶至 151.2，隨著避險情緒升溫，日元小幅升回 150 至 150.5 區間。近期日本央行官員表態，將繼續遵循政策正常化路徑，並計劃在年底前再次升息。

從技術面來看，美元兌日元近期在 152 附近遇到明顯阻力，多次衝高未能突破，形成高檔震蕩格局。下方支撐集中在 150.5 至 150 區間，若有效下破，可能開啟回至 149.4 至 149.35 區間調整。