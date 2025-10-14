鉅亨網新聞中心 2025-10-14 13:29

‌



越南第三季國內生產毛額（GDP）年增率高達 8.23%，遠高於市場預期的 7.15%，創三年來最快增速，不僅大幅領先全球主要經濟體，更超越了中國（上半年年增 5.3%）與印度（上半年年增 7.6%），成為全球經濟成長的焦點，展現出強勁韌性與動能

超車中印！越南第三季GDP狂飆8.23% 解鎖「中間商」經濟爆發力。(圖:shutterstock)

越南將 2025 年全年經濟成長目標設定為「至少 8%」，從前三季的數據來看，目標達成有望。

‌



越南經濟能夠在充滿不確定性的國際環境中脫穎而出，主要歸功於其強勁的製造業和出口表現。

1. 製造業產值大增： 今年 1 月至 9 月，越南製造業產值漲幅接近 10%，成為 GDP 成長的主要動力。

2. 出口總額突破： 同期，越南進出口總額突破 6,800 億美元。其中，出口額達到 3,487 億美元，較去年同期成長 16%。

3. 加工製造業支柱： 加工製造業的出口額突破 3,000 億美元，佔總出口額的 86%，凸顯其在外向型經濟中的核心地位。

4. 貿易順差擴大： 1 月至 9 月貿易順差達 168 億美元。僅 9 月份，貨物貿易額達 825 億美元，年增 24.8%。

分析人士指出，越南經濟的高速成長，在很大程度上得益於其在中美貿易摩擦升級過程中扮演的「中間商」或「二道販子」角色。數據顯示，越南在國際供應鏈中居於關鍵位置：

最大進口國： 中國（1-9 月預計進口 1,344 億美元，年增 28%，佔總進口額的 40%）。

最大出口國： 美國（1-9 月預計出口 1,128 億美元，佔總出口額的 32%）。

雖然美國於今年 4 月推出「對等關稅」，對越南進口商品加徵 20% 關稅，但越南對美國的出口仍然保持強勁增長。以 9 月為例，越南對美出口額仍達 137 億美元，年增 38%，顯示出企業供應鏈轉移的趨勢仍在加速。

此外，中國企業對越南的投資也在迅速增加。今年第一季，在越南註冊的中國企業數量漲幅超過 30%，預計全年將達到 1500 家。

越南的優勢在於其 廉價勞動力、土地優勢和優越的沿海地理位置，使其成為承接國際勞動密集型和電子產業轉移的熱門地點，吸引了包括蘋果、三星、Nike 等眾多國際品牌投資。

然而，越南的經濟規模相對較小（2024 年 GDP 為 4,763 億美元），人均 GDP 約 4,700 美元，且面臨基礎建設薄弱、電力供應經常短缺，以及對上游原料長期依賴中國等結構性問題。