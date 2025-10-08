越南正式獲富時羅素升級新興市場 估吸60-80億美元資金活水挹注
越南市場迎來重大變革！富時羅素於台灣時間 10 月 8 日凌晨公布，越南市場將正式由前沿市場升級為次級新興市場，中信越南機會基金經理人張晨瑋表示，此次公布結果符合預期，市場估算升級事件將替越南股市挹注 60 至 80 億美元的資金活水，可望為市場帶來新一波資金動能。
根據富時股票國家最新的分類報告，越南將從前沿新興市場重新劃分為次級新興市場，接下來會在明年 3 月進行中期審查，生效日期訂為 2026 年 9 月 21 日，另外，生效後越南在次級新興市場指數之權重將分階段調升，越南目前也正式與中國、印度及印尼等大型市場分屬同一市場類別。
國際券商預估，越南市場升級題材將進一步吸引外資回流越股，涵蓋主、被動資金，資金規模將達到 60 至 80 億美元，樂觀情境下甚至可突破百億美元。
張晨瑋指出，事實上越南官方早一步針對市場升級進行大動作改革，像是近期發布的 245 號命令，對股市交易機制進行優化，例如：簡化開戶流程、放寬外資持股限制、清算機制升級等，皆與國際標準做接軌，數項內容甚至已開始對接 MSCI 標準。換句話說，越南正同時超前部署股市日後升級 MSCI 新興市場指數。
張晨瑋強調，當前越南股市短、中、長期都開始顯現利多，短線受惠富時市場升級題材，中長線受惠基本面持續強勁。根據官方資料，越南 2025 第三季 GDP 年增 8.22%，創 14 年最佳紀錄，前九個月年增 7.84%，經濟持續展現韌性。
此外，股市結構也相當健康，第二季越南股市融資餘額比率為 105%，低於法定水準上限的 200% 及 2021 年高峰 130%，此數據反映越南券商槓桿程度十分可控。另一方面，對投資人來說，暗示著股市資金未過度擁擠，券商也有充分餘裕進一步支援融資交易。
富邦越南 ETF(00885-TW) 經理人陳仲愷指出，越南受惠於外資製造業轉移、年輕勞動人口紅利及出口競爭力提升，再加上市場制度改革持續推進，已成為東協區域最具潛力的新興市場之一。
越南集保交割中心 (VSDC) 統計，9 月份新增個人投資帳戶達 28.9 萬個，創去年同期新高，累計帳戶總數突破 1098 萬個，占全國人口約一成；外資帳戶亦增加 268 個，達 49,322 個，顯示國內資金仍是支撐市場的重要力量。
從估值面觀察，陳仲愷指出，根據當地券商統計，越南股市未來 12 個月本益比約 13 倍，仍低於 2016–2018 年及 2020–2022 年多頭期間的 15 倍水準；企業營運成長率約 13.8%，與過去多頭時期相近。隨著第三季財報於 10 月陸續公布，若企業獲利優於預期，預料可望進一步激勵散戶買盤與市場人氣。
