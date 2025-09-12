越南啟動5年加密試點計畫 採「花園」模式嚴控本土化

鉅亨網新聞中心 2025-09-12 13:50

越南政府 9 日正式通過一項決議，宣布啟動為期 5 年的加密貨幣交易試點項目。此舉不僅為該國龐大的加密市場設定了明確的監管框架，也預示著一個由政府主導、嚴格控管的合規新時代即將來臨。

這項試點計畫的核心，在於建立一個「圍牆花園」式的市場模式，旨在平衡金融創新與國家金融安全。與其他國家的開放式監管沙盒不同，越南政府從一開始就設定了極為嚴苛的准入條件，篩選出實力雄厚的本土參與者。主要要求包括：

高昂的資本門檻：希望經營加密貨幣交易平台的公司，必須擁有至少 10 兆越南盾（約 3.8 億美元）的實繳資本。這一高門檻旨在將小型新創公司排除在外，確保只有資金雄厚的重量級玩家才能入場。

嚴格的本土化控制：試點平台必須由在越南註冊成立的公司經營，且外資持股比例不得超過 49%。此外，至少 65% 的股權需來自銀行、券商等機構投資者，以確保越南對市場擁有絕對的控制權。

越南盾本位結算：所有交易和結算都必須使用越南法定貨幣——越南盾（VND），以便於政府追蹤資金流向，同時強化越南盾在數位經濟中的中心地位。

嚴格的股東背景審查：申請牌照公司的股東必須在申請前連續兩年內保持盈利，確保其經營狀況穩健。

對於數以千萬計的現有越南加密貨幣持有者，政府也給予了明確的過渡路徑。一旦第一家持牌交易所正式營運，所有居民將有六個月的寬限期，將其資產轉移至合規平台。過渡期後，當局將依據現有法律對未經許可的交易活動進行嚴格製裁，目標是將所有加密貨幣活動納入監管範圍。

此政策的發布，對目前在越南市場佔據主導地位的幣安（Binance）等國際交易所構成直接挑戰。未來，它們若想繼續服務越南用戶，可能需要與當地符合資格的企業合作，成立合資公司以滿足外資持股限制。

此次 5 年試點計畫並非孤立的措施，而是越南政府系統性監管策略的一部分。它與將於 2026 年 1 月 1 日生效的《數位科技產業法》遙相呼應。該法案首次在國家層面承認了「數位資產」的概念，並加強了反洗錢和反恐怖主義融資的控制措施。因此，這項試點計畫可被視為在正式法律全面實施前的「壓力測試」，為未來制定更全面的永久性監管框架積累寶貴經驗。