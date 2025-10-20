鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-20 14:19

‌



群益證獲准進駐亞灣 拚打造南台灣的國際財富管理平台。(`鉅亨網資料照)

群益證說明，高雄分公司將以 AI 科技作為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務和財管數據應用三大重點，提供一站式跨境資產配置解決方案。

‌



群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益長期深耕財富管理，這次進駐亞灣，不只是地理上的重心轉移，更是制度與服務的一次創新，將從商品更國際、服務更專屬、財管更智慧三方面著手，真正為高資產客戶打造一套貼身、有效率且具彈性的資產管理體系。

李文柱強調，群益的目標是成為南台灣最具代表性的國際財富管理平台。

這次群益獲准進駐亞灣所涵蓋的試辦項目，有助高資產與 OSU 客戶大幅提升資產配置的靈活性，例如，客戶可投資原本不易接觸到的未具「證券投資信託基金」性質的境外基金商品，讓資產配置選項更多元、更貼近國際市場。