群益證獲准進駐亞灣 拚打造南台灣的國際財富管理平台
鉅亨網記者王莞甯 台北
群益金鼎證券 (6005-TW) 取得金管會核准，進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，群益證表示，將以高雄分公司為出發點，放眼全球資產市場，而為因應業務發展，同步啟動亞灣專責部門，提供一站式的跨境資產配置解決方案。
群益證說明，高雄分公司將以 AI 科技作為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務和財管數據應用三大重點，提供一站式跨境資產配置解決方案。
群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益長期深耕財富管理，這次進駐亞灣，不只是地理上的重心轉移，更是制度與服務的一次創新，將從商品更國際、服務更專屬、財管更智慧三方面著手，真正為高資產客戶打造一套貼身、有效率且具彈性的資產管理體系。
李文柱強調，群益的目標是成為南台灣最具代表性的國際財富管理平台。
這次群益獲准進駐亞灣所涵蓋的試辦項目，有助高資產與 OSU 客戶大幅提升資產配置的靈活性，例如，客戶可投資原本不易接觸到的未具「證券投資信託基金」性質的境外基金商品，讓資產配置選項更多元、更貼近國際市場。
群益未來將高資產客戶服務聚焦在三大核心面向，包括全球資產配置、高資產策略服務，以及家族資產傳承，同時，亞灣專責團隊也將持續導入「家族辦公室」思維，以提供整套資產解決方案的服務，協助高資產客戶處理更複雜的資產問題。
