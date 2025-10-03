鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-03 10:04

因應台灣高齡化社會的退休和長期理財需求，金管會全力推動「TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶」，群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (3) 日指出，成為全台首家開辦 TISA 信託專戶的券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資習慣。

券商首家 群益證開辦TISA信託專戶。(鉅亨網資料照)

群益金鼎證券總經理李文柱表示，對於希望藉長期投資累積資產的民眾來說，TISA 是非常理想的理財工具，而群益已啟動「證券與財富管理」的長期戰略布局，未來目標是，投資人將財富管理與群益做直接聯想。

群益進一步說明，TISA 擁有三大核心優勢，第一，投資標的為經過「專家嚴選的優質基金」，由專業團隊共同研訂標準，精選適合長期投資的基金納入 TISA 機制，兼顧長期績效表現與波動風險的穩定度。

第二，採用「強制定期定額」申購機制，投資人無法以單筆申購方式投入，有助於分散風險並培養投資紀律，避免因情緒或短期市場波動而做出非理性決策，並讓收益持續滾入基金資產，充分發揮複利的力量。