群益范振鴻：Q4台股上看2萬7 前20大權值股權重比超過61%

2025-09-24

群益金融集團今 (24) 日舉辦 2025 年第四季投資展望說明會，群益投顧預估，第四季台股指數最高上看 27000 點，但建議 26000 點以上分批減碼，24000 點以下則可擇機建立部位。

群益第四季投資展望說明會，樂觀看指數將上看27000點。(圖：群益提供)

即將進入第四季，群益投顧總經理范振鴻指出，市場將聚焦三大重點，第一，指數與美國科技股表現連動，猜測高點意義有限，原因在於，指數受費半和輝達控制，成分股權重集中化，台積電市值比達 40%，前 20 大權值股權重比超過 61%。

第二，個股比指數重要，今年軍工股、PCB 股大漲均超越指數表現，顯示波段行情兩大關鍵是成長題材和資金動能。

第三，新類股輪動，資金在 AI 世界裡輪動找機會，電金傳輪動架構式微，而台積電 10 月 16 日法說會利多可期，操作建議聚焦各類股 / 題材指標股，堅持技術面操作紀律。

由於過去五年全球 AI 產業發展歷經感知型 AI (Perception)、生成式 AI(Generative)、再進入代理型 AI(Agentic) 和實體型 AI(Physical)，市場對於高速算力叢集、高速網路傳輸、大量資料庫儲存等的 AI 基礎建設需求沒有減少的一天。