〈焦點股〉東元將參與電子與AIoT展 股價暖身漲停再創天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-20 12:13

‌



東元 (1504-TW) 本周三 (22 日) 將參與「台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展」，將展示 AI、機器人關節模組、無人載具等多元應用，激勵東元今 (20) 日股價先行暖身，亮燈漲停鎖住 119.5 元，再創歷史新天價。

東元將參與電子與AIoT展，股價暖身漲停再創天價。(鉅亨網資料照)

東元今天早盤以 114 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 119.5 元，除寫下歷史新高價，以一舉站上 5 日線，排隊委買單近 2 萬張，成交爆量超過 7 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計賣超 9372 張。

‌



東元將在周三參展「台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展」，並以「東元智慧動力 × 能源 驅動永續智能未來」為主軸，展出涵蓋高效驅動控制、AI 智慧節能、資料中心基礎設施與碳管理平台的完整解決方案。

此外，東元展出產品多元，包含高效率低速直驅系統、機器人關節模組、直流伺服器系統、無人載具動力系統、資料中心解決方案、AI 智慧全溫域節能解決方案、AI 科技碳盤查平台，以及油冷扁線 EV 動力系統。