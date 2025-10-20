〈焦點股〉東元將參與電子與AIoT展 股價暖身漲停再創天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東元 (1504-TW) 本周三 (22 日) 將參與「台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展」，將展示 AI、機器人關節模組、無人載具等多元應用，激勵東元今 (20) 日股價先行暖身，亮燈漲停鎖住 119.5 元，再創歷史新天價。
東元今天早盤以 114 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 119.5 元，除寫下歷史新高價，以一舉站上 5 日線，排隊委買單近 2 萬張，成交爆量超過 7 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計賣超 9372 張。
東元將在周三參展「台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展」，並以「東元智慧動力 × 能源 驅動永續智能未來」為主軸，展出涵蓋高效驅動控制、AI 智慧節能、資料中心基礎設施與碳管理平台的完整解決方案。
此外，東元展出產品多元，包含高效率低速直驅系統、機器人關節模組、直流伺服器系統、無人載具動力系統、資料中心解決方案、AI 智慧全溫域節能解決方案、AI 科技碳盤查平台，以及油冷扁線 EV 動力系統。
東元積極布局多元業務，與鴻海 (2317-TW) 攜手搶攻 AI 商機，相關業務貢獻預計明年逐步顯現；機器人關節模組已小批量出貨；無人機市場則鎖定「非紅」供應鏈，聚焦台灣與美國市場，並有客戶洽談中。
