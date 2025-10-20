嘉實11月下旬上櫃 搭台股熱度營收動能步步增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-20 14:18

金融資訊服務商嘉實 (3158-TW) 將於 21 日舉行上櫃前業績發表會，預計 11 月下旬上櫃，每股承銷價暫定 80 元，隨著生成式 AI 帶動全球算力需求提升，嘉實董事長徐文伯看好，將持續帶動台股維持一定熱度，使未來營收成長可期，將持續深化程式交易平台和量化交易等兩大核心技術，以 AI 技術和跨境布局為發展雙引擎。

嘉實將掛牌上櫃。(圖：嘉實提供)

嘉實是在台深耕超過 25 年的金融資訊服務商，核心產品「XQ 全球贏家」自推出以來，已成為國內專業投資人熟悉的重要平台，提供超過 1500 項功能，涵蓋行情數據、新聞內容和量化交易模組。

因應人工智慧 AI 與量化交易關鍵技術發展，嘉實於 2024 年推出量化積木「No Code」量化交易平台。

在市場趨勢上，嘉實表示，與券商合作 APP，支援多市場商品並可內嵌量化交易工具，順應大型券商自建 APP 的潮流，仍具發展空間。

而在海外，嘉實計畫透過 SysJust 日本子公司打造國際版 XQ 全球贏家，切入全球華人美股交易市場

嘉實去年合併營收創新高達 9.45 億元，年增 15%，為連續 20 年成長，稅後純益 1.93 億元，年增 24.5%，每股純益 (EPS)7.32 元，連續 4 年賺超過半個股本。