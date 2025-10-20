search icon



嘉實11月下旬上櫃 搭台股熱度營收動能步步增

鉅亨網記者王莞甯 台北


金融資訊服務商嘉實 (3158-TW) 將於 21 日舉行上櫃前業績發表會，預計 11 月下旬上櫃，每股承銷價暫定 80 元，隨著生成式 AI 帶動全球算力需求提升，嘉實董事長徐文伯看好，將持續帶動台股維持一定熱度，使未來營收成長可期，將持續深化程式交易平台和量化交易等兩大核心技術，以 AI 技術和跨境布局為發展雙引擎。

cover image of news article
嘉實將掛牌上櫃。(圖：嘉實提供)

嘉實是在台深耕超過 25 年的金融資訊服務商，核心產品「XQ 全球贏家」自推出以來，已成為國內專業投資人熟悉的重要平台，提供超過 1500 項功能，涵蓋行情數據、新聞內容和量化交易模組。


因應人工智慧 AI 與量化交易關鍵技術發展，嘉實於 2024 年推出量化積木「No Code」量化交易平台。

在市場趨勢上，嘉實表示，與券商合作 APP，支援多市場商品並可內嵌量化交易工具，順應大型券商自建 APP 的潮流，仍具發展空間。

而在海外，嘉實計畫透過 SysJust 日本子公司打造國際版 XQ 全球贏家，切入全球華人美股交易市場

嘉實去年合併營收創新高達 9.45 億元，年增 15%，為連續 20 年成長，稅後純益 1.93 億元，年增 24.5%，每股純益 (EPS)7.32 元，連續 4 年賺超過半個股本。

而今年前 9 月嘉實合併營收為 7.22 億元，年增 10.44%，上半年 EPS 達 3.11 元。

台股新股掛牌嘉實交易平台券商下單

