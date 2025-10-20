〈國泰金經濟調查〉股市信心與風險偏好齊升 4成民眾普發現金打算花在旅遊消費

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 09:17

國泰金控 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2025 年 10 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願同步上揚，隨著全球股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好皆呈上揚；全民普發現金 1 萬元要來了，根據調查，有 41% 民眾預計將花在旅遊及消費，32% 民眾則規劃用於投資。

國泰金控今(20)日發布2025年10月國民經濟信心調查結果。(圖：國泰金控提供)

國發會最新公布的 8 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至 - 12.8，展望樂觀指數亦同步走升至 - 14.5。大額消費意願指數提高至 5.9，耐久財消費意願指數走揚至 - 14.1。買房意願微幅上升至 - 45.1，賣房意願指數走升至 - 32.4。

主計總處於 2025 年 8 月 15 日預估台灣 2025 年經濟成長率 4.45%，通貨膨脹率 1.76%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2025 年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至 3.42%，有 67% 的民眾認為 2025 年經濟成長率會高於 3%；而民眾對於 2025 年平均通膨預期值持平在 2.25%，有 60% 的民眾認為 2025 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2025 年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

Fed 降息落地提振投資人情緒，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市及台灣股市震盪走高。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至 24.8，風險偏好指數亦走高至 17.2。

時事方面，關於民眾對「好孕 3 方案」對家庭生育決策影響程度的調查，國泰金本月的調查結果顯示，44% 的民眾認為好孕方案對生育決策影響有限，37% 覺得完全沒有影響，16% 民眾會因為好孕方案而部分提高生育意願，而僅有 3% 民眾表示會明顯提高生育意願。