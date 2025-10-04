〈熱門股〉東元多元題材點火周漲近2成 股價登35年新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-04 10:30

東元 (1504-TW) 坐擁多題材，除搶攻 AI 資料中心商機，也切入機器人、無人機領域，周五 (3 日) 宣布攜手車橋大廠 BRIST 進軍歐洲電動巴士市場，激勵東元本周大漲近 2 成，股價最高衝上 115.5 元，登上 35 年以來新高。

東元多元題材點火周漲近2成，股價登35年新高。(鉅亨網資料照)

東元本周漲幅 19.98%，周五最高漲至 115.5 元，股價創下 35 年以來新高，雖周五漲多拉回，不過周線連 2 紅。三大法人也持續敲進東元，連續 3 個交易日買超，本周合計買超 2.6 萬張。

東元取得馬來西亞雪蘭與新山兩地資料中心相關標案，展開超大規模資料中心機電工程，合約總金額近 1.7 億馬幣 (約新台幣 11.7 億元)。此外，也與鴻海 (2317-TW) 結盟，攜手搶攻 AI 商機，相關效益預計明年逐步發酵。

機器人方面，東元主要提供關節模組，已小批量產出貨；至於無人機，東元鎖定「非紅」供應鏈，目前也已有客戶洽談中。

另外，東元也積極布局電動載具市場，攜手車橋大廠 BRIST 聯合參展 Busworld 展會，展出整合式電驅橋解決方案與最新一代扁線油冷電機技術。其中，整合式電驅橋解決方案可拓展至同平台電動巴士應用，除可降低成本，並加速市場滲透。

東元指出，過去已在德國及義大利設有據點，此次參展 Busworld，並與 BRIST 作為突破口，加速進軍歐洲市場。董事長利明献也提到，此次合作有助提升東元在歐洲市場的能見度與競爭力。