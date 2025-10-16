〈房產〉捷運三鶯線通車在即 京懋宣布插旗新北鶯歌鳳鳴重畫區推大案
鉅亨網記者張欽發 台北
在鎖定在科技業及首購族的需求之下、京懋建築執行長范秉豐今 (16) 日宣布插旗新北市鶯歌鳳鳴重畫區推案，預計於 11 月推出區域內總銷約 65 億元個案，並爲目前鶯歌鳳鳴重畫區內基地面積最大、總銷金額最高的指標性建案，每坪開價 55 萬元。
同時，京懋建築在市場開發規劃上，預計 2026、2027 年預計於新北副都心與塭仔圳地區推出新建案登場。
新北捷運三鶯線預計 2026 年 3 月通車，京懋建築執行長看好，鶯歌鳳鳴重劃區為新北市少數同時擁有「台鐵」與「捷運」雙軌道運輸系統的地段，包括鎖定土城、樹林區域的科技人才剛性需求，及家庭人口精簡化之後的換屋市場需求。
京懋建築在新北鶯歌鳳鳴重劃區即將開案的「明日和」建案，基地面積達 1985 坪，但以中小坪數規劃爲主，主打 24-41 坪格局，每坪開價 55 萬元，預計興建 4 幢地下 3 層、地上 14 層的住宅大樓，總銷估約 65 億元。
京懋建築過去主打 60-100 坪以上豪宅產品，但此次在新北市鶯歌鳳鳴重畫區推案改以 24-41 的格局且 2-3 房爲規劃，范秉豐強調，控制總價並不是重點， 最重要是鎖定土城、樹林區域的科技人才剛性需求，及家庭人口精簡化之後的換屋市場需求。
鳳鳴重畫區為新北市少數同時擁有台鐵與捷運雙軌系統的地段。台鐵鳳鳴臨時站已於 2024 年 11 月啟用，約 35 分鐘可直達台北車站；捷運三鶯線預計 2026 年 3 月正式通車，未來可串接桃園綠線與機場捷運。
- CBD河岸稀缺地段，布里斯本豪邸新標竿
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 8月預售揭露量再探底 去年單月預售成交量抵今年3個月
- 房仲：台積宅交易今年較去年全面量縮 竹北市量縮近7成最明顯
- 北台灣前三季推案量年減32.6% 全年挑戰突破兆元難度大增
- 全台六都「租補族」熱區揭曉 桃園這區申辦量居冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇